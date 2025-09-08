Sin Messi, Argentina no pudo ante Ecuador y cerró las Eliminatorias con una derrota

El seleccionado nacional cayó por 1-0 en un partido accidentado en Guayaquil.

Hoy 23:55

La Selección Argentina no pudo despedirse de las Eliminatorias Sudamericanas con un resultado positivo. Con un equipo alternativo, el campeón del mundo cayó por 1-0 ante Ecuador en Guayaquil, en un encuentro marcado por la ausencia de Lionel Messi y las figuras habituales del plantel.

El partido se complicó en el cierre del primer tiempo. A los 40 minutos, Nicolás Otamendi fue expulsado por una infracción contra Enner Valencia en la puerta del área, lo que significó su primera roja en 128 partidos con la Albiceleste. En el adicionado, tras una revisión del VAR, el propio Valencia transformó el penal en gol y adelantó al conjunto local.

En el complemento, la historia pareció abrirse cuando Moisés Caicedo también vio la tarjeta roja y dejó a Ecuador con diez. Sin embargo, a la Scaloneta le faltaron ideas y profundidad para generar peligro.

El equipo de Lionel Scaloni no logró acercarse al empate y cerró la fase clasificatoria con una derrota.