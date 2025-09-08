Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 SEP 2025 | 22º
X
Policiales

Falleció una nena de un año tras descompensarse en el barrio Cabildo

La menor, que había sido operada recientemente del corazón en Tucumán, llegó sin signos vitales al Hospital Regional.

Hoy 20:40

El luctuoso episodio se registró este lunes cerca de las 14 horas. Según fuentes policiales, la menor de un año y ocho meses se encontraba con su madre en el barrio Cabildo, cuando en un momento se descompensó.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La mujer de 25 años llamó de inmediato a un servicio de Uber para trasladarla al Hospital Regional, donde llegó sin signos vitales.

Según relató la madre, la pequeña había sido intervenida quirúrgicamente hace 8 días en la provincia de Tucumán por una afección cardíaca.

Al llegar al nosocomio, la doctora Sandra Manzur le practicó reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no fue posible salvarle la vida.

Por el momento, se aguarda la disposición del fiscal de turno para determinar los pasos a seguir en la investigación del caso.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se descompensó mientras manejaba y el camión se desvió hacia el monte en Ruta 34
  2. 2. Caso Luciana Torres: la defensa de Cesca objeta la condición de querellante
  3. 3. Añatuya: colectivo de larga distancia fue atacado a piedrazos en plena ruta
  4. 4. Fuerte caída de las acciones argentinas en Wall Street tras la derrota electoral del Gobierno
  5. 5. El “Gordo Dan” pidió cambios en el equipo libertario y apuntó contra Sebastián Pareja
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT