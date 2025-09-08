Falleció una nena de un año tras descompensarse en el barrio Cabildo

La menor, que había sido operada recientemente del corazón en Tucumán, llegó sin signos vitales al Hospital Regional.

Hoy 20:40

El luctuoso episodio se registró este lunes cerca de las 14 horas. Según fuentes policiales, la menor de un año y ocho meses se encontraba con su madre en el barrio Cabildo, cuando en un momento se descompensó.

La mujer de 25 años llamó de inmediato a un servicio de Uber para trasladarla al Hospital Regional, donde llegó sin signos vitales.

Según relató la madre, la pequeña había sido intervenida quirúrgicamente hace 8 días en la provincia de Tucumán por una afección cardíaca.

Al llegar al nosocomio, la doctora Sandra Manzur le practicó reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no fue posible salvarle la vida.

Por el momento, se aguarda la disposición del fiscal de turno para determinar los pasos a seguir en la investigación del caso.