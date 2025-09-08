Ingresar
Alerta por grooming en Roblox: denuncian que niñas fueron captadas y sumadas a un grupo de WhatsApp con contenido sexual

Cuatro familias de Barrancas, Santa Fe, denunciaron que sus hijas de entre 10 y 12 años fueron contactadas a través de Roblox e incluidas en un grupo con más de 400 integrantes, donde circulaba material de abuso sexual.

Hoy 21:01
Roblox

Un grave caso de grooming conmociona a la localidad santafesina de Barrancas, ubicada a menos de 100 kilómetros de Rosario. Cuatro familias denunciaron que sus hijas, de entre 10 y 12 años, fueron captadas en la plataforma de videojuegos Roblox e incorporadas a un grupo de WhatsApp con 426 participantes, donde se compartía material de abuso sexual explícito.

El grupo llevaba por nombre “Septiembre para chicas”, acompañado de un emoticón de corazón, y en su descripción se establecían condiciones para participar: “No llorar, añadir amigas, solo chicas, 0 hombres”.

La denuncia y la investigación

Los padres realizaron la denuncia en la Comisaría N°3 de Barrancas, en el departamento San Jerónimo, tras detectar que sus hijas habían sido sumadas al grupo y que entre los contactos figuraban números con prefijos telefónicos de localidades cercanas como Arocena, Monje, San Fabián e Irigoyen.

La causa quedó bajo investigación judicial, mientras que los denunciantes advirtieron sobre la facilidad con la que los menores son captados a través de juegos online y redes sociales.

El alerta de Grooming Argentina

El director de la ONG Grooming Argentina, Hernán Navarro, advirtió en declaraciones a radio LT3 que este tipo de delitos son “un enemigo invisible e intangible” y reclamó más educación digital en las escuelas: “En los colegios se les habla a los chicos sobre dinosaurios, pero no de inteligencia artificial”.

Navarro explicó que el peligro se incrementa porque, en un grupo de WhatsApp, los miembros pueden acceder a los números de todos los participantes, lo que facilita el asedio individual posterior. Además, señaló que muchos menores acceden a redes con perfiles falsos de adultos, alentados incluso por sus propios padres: “Les dan un DNI trucho y celebran porque es ciudadano legal”.

Preocupación por la seguridad digital infantil

El caso de grooming en Roblox encendió alarmas en Santa Fe y expuso nuevamente los riesgos a los que están expuestos niños y adolescentes en entornos digitales. Expertos en seguridad recomiendan a las familias supervisar el uso de redes sociales y juegos online, además de promover el diálogo constante sobre los peligros de interactuar con desconocidos en internet.

Consejos para prevenir el grooming en Roblox y otras plataformas

La ONG Grooming Argentina y especialistas en seguridad digital recomiendan a padres y docentes tener en cuenta las siguientes pautas:

Supervisión activa: controlar el tiempo de uso de celulares, tablets y consolas.

Perfiles reales: evitar que los menores creen cuentas con edades falsas.

Diálogo constante: hablar con los hijos sobre los riesgos de compartir datos personales en internet.

Privacidad: configurar las cuentas en modo privado y limitar el contacto con desconocidos.

Denuncia inmediata: ante cualquier sospecha de grooming, realizar la denuncia en la comisaría más cercana o a través de la línea gratuita 137.

Educación digital: incorporar en las escuelas talleres sobre seguridad online y prevención de delitos en redes.

Estas medidas no solo ayudan a prevenir el grooming en Roblox, sino también en otras plataformas populares entre niños y adolescentes como Minecraft, TikTok o Instagram.

TEMAS Roblox

