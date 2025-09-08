Ingresar
Operativo Lusitania: Bullrich presentará el procedimiento internacional que decomisó 500 kilos de cocaína

El operativo implicó detenciones en la Argentina y España.

Hoy 23:05

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentará este martes el Operativo Lusitania, un procedimiento internacional que permitió desmantelar una organización narco que intentó ingresar 500 kilos de cocaína a Europa.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, Bullrich brindará una conferencia de prensa junto al jefe de la Policía Federal, el comisario general Luis Alejandro Rolle, y también participarán autoridades de la Policía Nacional de Perú y de España.

El operativo implicó varias detenciones en la Argentina y en la Península Ibérica.

El anuncio será a las 12:00 desde el edificio de la cartera de Seguridad, ubicado en la Avenida Gelly y Obes 2289.

