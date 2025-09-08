Recuperaron un teléfono celular extraviado tras un rastreo digital

El operativo fue concretado por personal de la comisaría de esa ciudad.

Hoy 23:19

Efectivos de la División Robo y Hurto del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 9 de Loreto lograron recuperar un teléfono celular que había sido denunciado como sustraído el pasado 8 de septiembre en el barrio Remanso.

El caso se originó cuando un trabajador de una distribuidora local advirtió la desaparición de su dispositivo mientras realizaba tareas de reparto. Tras la denuncia, el personal policial inició una investigación que incluyó un rastreo digital, lo que permitió ubicar el aparato en la ciudad de Loreto.

Con la información obtenida, los uniformados se dirigieron hasta un domicilio, donde un vecino aseguró haber encontrado el celular en la vía pública. Al ser notificado sobre la situación, entregó el equipo de manera voluntaria, lo que permitió que el bien fuera restituido a su propietario.