La oposición criticó la decisión del Gobierno de crear una "mesa política nacional" y una "federal"

Un sector opositor a la administración libertaria mostró su repudio frente a la decisión del Ejecutivo: lo acusan de "no tener rumbo".

Hoy 23:50

Parte de la oposición política criticó la decisión del Gobierno Nacional de conformar una “mesa política nacional” y “una mesa de diálogo federal con los gobernadores” tras la derrota en las elecciones legislativas bonaerenses.

Distintos actores políticos se manifestaron en contra del anuncio del Gobierno, que se difundió a través del vocero presidencial Manuel Adorni.

Esteban Paulón, diputado nacional, sostuvo que el presidente Javier Milei "simula cambios" pero el problema "es que se encuentra con un límite: Karina", haciendo referencia a la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

"Imposible prescindir de quien es indivisible de él, 'el jefe'. Lo demás sarasa: mesa de gobernadores (otro 'pacto de mayo'?) y volver a centrar en la 'política' y no en el plan económico el problema. Sin rumbo el Javo", sentenció el diputado en sus redes.

Del lado gremial, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, cuestionó la medida del Gobierno luego de haber perdido las legislativas provinciales. "Es inaceptable que esta sea la respuesta", señaló.

"Tienen que aceptar la derrota y cambiar el rumbo económico. Con una Mesa Política no van a hacer que los trabajadores y jubilados lleguen a fin de mes", subrayó el líder de ATE.

A su vez, recalcó que los estatales se "niegan" a "seguir soportado el accionar negligente" del Gobierno y afirmó que se declaran "en alerta y asamblea permanente".

Y alertó a los gobernadores, asegurando que si se someten a la "mesa de diálogo federal " serán "cómplices".

"¿Y ahora los gobernadores que van a hacer? Ojo, que esta vez serán cómplices de garantizarle impunidad a una banda de delincuentes", sentenció Aguiar en su red social X.

Por último, el legislador porteño y referente del Partido Obrero, Gabriel Solano, realizó una anlogía con una "mueblería" y la acusación a la hermana del Presidente por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

"(Javier) Milei se puso una mueblería: 3 mesas para que no cambie nada. Sigue hasta (Martín) Menem, el coimero que reporta a la coimera Karina Milei", aseveró.