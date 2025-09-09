Bolivia se metió en el Repechaje con un histórico triunfo ante Brasil

El seleccionado boliviano se impuso por 1-0 y peleará por un lugar en el Mundial gracias a la derrota de Venezuela.

Hoy 22:43

En una jornada histórica para el fútbol sudamericano, la Selección de Bolivia venció 1-0 a Brasil en el estadio Municipal El Alto y aseguró su lugar en el repechaje rumbo al Mundial 2026. El triunfo, además, decretó la eliminación de Venezuela, que cayó 6-3 frente a Colombia.

El único gol del encuentro lo marcó Miguel Terceros, desde el punto de penal, tras una polémica decisión del árbitro Cristián Garay Reyes, quien recurrió al VAR para confirmar la infracción. La jugada desató la protesta del banco brasileño, aunque la sanción fue mantenida.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la altitud de El Alto, que complicó a los dirigidos por Carlo Ancelotti. El cansancio físico afectó al Scratch, que no logró imponer su juego y terminó cediendo ante el empuje de la Verde.

Con este resultado, Bolivia aseguró un lugar en el repechaje internacional y dejó sin chances a la Vinotinto, que dependía de un tropiezo boliviano para mantener viva su ilusión.