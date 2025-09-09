Venezuela recibe a Colombia con la ilusión de sacar boleto al repechaje mundialista

La Vinotinto solo necesita ganar para conseguir el objetivo sin importar el resultado entre Bolivia y Brasil.

Hoy 08:14

Venezuela y Colombia se medirán este martes desde las 20.30 en el Estadio Municipal de Maturín, en una nueva edición del Clásico de la Frontera correspondiente a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido será dirigido por el brasileño Wilton Sampaio, con Wagner Reway en el VAR, y transmitido por D Sports.

La Vinotinto, que viene de caer ante Argentina, necesita ganar para asegurarse el Repechaje sin depender de lo que suceda entre Bolivia y Brasil. Con Fernando Batista en el banco, Venezuela mantiene la ilusión de disputar por primera vez en su historia una Copa del Mundo y busca cerrar las Eliminatorias con un triunfo que le permita dar otro paso hacia ese objetivo.

Enfrente estará Colombia, que ya se garantizó su lugar en el Mundial tras golear a Bolivia en Barranquilla. El equipo de Néstor Lorenzo, que había sufrido una fuerte caída de nivel tras la final de la Copa América 2024 perdida ante la Albiceleste, ahora busca consolidar su recuperación. Además, tendrá el incentivo extra de poder complicar a su clásico rival en esta definición.

Probables formaciones

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Christian Makoun, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres; Eduardo Bello, Jefferson Savarino y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jéfferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.