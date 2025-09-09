Perú y Paraguay se miden en Lima por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

El encuentro contará con el arbitraje del argentino Nicolás Ramírez y con Hernán Mastrángelo en el VAR.

Hoy 00:26

Perú se enfrentará a Paraguay este martes desde las 20.30 en el Estadio Nacional del Perú, en el marco de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El encuentro contará con el arbitraje del argentino Nicolás Ramírez, con Hernán Mastrángelo en el VAR, y será transmitido por TyC Sports Play.

La Bicolor, dirigida por Óscar Ibáñez, viene de una dura derrota ante Uruguay que la dejó sin chances de acceder siquiera al repechaje. Con apenas 12 puntos y solo una victoria en los últimos ocho partidos, el seleccionado peruano atraviesa una de sus campañas más flojas en la última década. Tras la caída frente a la Celeste, el capitán Yoshimar Yotún expresó: “Nos vamos tristes porque no pudimos darle al pueblo peruano lo que tanto queríamos, pero tranquilos porque dejamos todo en la cancha”.

En contraste, la Albirroja vive un momento histórico. Con el empate 0-0 frente a Ecuador, el equipo de Gustavo Alfaro logró clasificarse al Mundial 2026 tras 16 años de ausencia, lo que generó celebraciones masivas en Paraguay e incluso motivó al gobierno a decretar un feriado. El técnico argentino destacó: “Al Mundial no quiero ir a participar, quiero ir a competir por lo máximo”.

El último antecedente entre ambos fue el 7 de junio de 2024 en Asunción, con empate sin goles. Ahora, Perú buscará cerrar con dignidad una campaña para el olvido, mientras que Paraguay intentará mantener el envión y prepararse para el gran desafío que lo espera en Estados Unidos, México y Canadá.

Probables formaciones

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Andy Polo, Luis Ramos, Kenji Cabrera. DT: Óscar Ibáñez.

Paraguay: Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón; Alejandro Romero y Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.