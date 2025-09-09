Chile y Uruguay no pudieron romper el cero y repartieron puntos

La Roja y la Celeste quedaron a mano por la última fecha de las Eliminatorias.

Hoy 21:45

En el Estadio Nacional de Santiago, Chile y Uruguay empataron 0-0 en un partido con pocas emociones por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El resultado no modificó el destino de ninguno de los equipos: la Roja quedó eliminada de la próxima Copa del Mundo, mientras que la Celeste ya tenía asegurado su boleto a Estados Unidos, México y Canadá.

La gran figura del encuentro fue el arquero Santiago Mele, quien respondió cada vez que fue exigido y sostuvo el arco uruguayo en cero.

Con el cierre de las Eliminatorias, el equipo de Marcelo Bielsa comenzará a preparar su plan de trabajo para la cita mundialista de mediados del año próximo.

Por su parte, los dirigidos interinamente por Nicolás Córdova deberán enfocarse en la reconstrucción del plantel y en los próximos amistosos de fecha FIFA.