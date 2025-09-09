Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 SEP 2025 | 23º
X
Somos Deporte

Chile y Uruguay no pudieron romper el cero y repartieron puntos

La Roja y la Celeste quedaron a mano por la última fecha de las Eliminatorias.

Hoy 21:45

En el Estadio Nacional de Santiago, Chile y Uruguay empataron 0-0 en un partido con pocas emociones por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El resultado no modificó el destino de ninguno de los equipos: la Roja quedó eliminada de la próxima Copa del Mundo, mientras que la Celeste ya tenía asegurado su boleto a Estados Unidos, México y Canadá.

La gran figura del encuentro fue el arquero Santiago Mele, quien respondió cada vez que fue exigido y sostuvo el arco uruguayo en cero.

Con el cierre de las Eliminatorias, el equipo de Marcelo Bielsa comenzará a preparar su plan de trabajo para la cita mundialista de mediados del año próximo. 

Por su parte, los dirigidos interinamente por Nicolás Córdova deberán enfocarse en la reconstrucción del plantel y en los próximos amistosos de fecha FIFA.

TEMAS Eliminatorias Sudamericanas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sin Messi, Argentina no pudo ante Ecuador y cerró las Eliminatorias con una derrota
  2. 2. Bolivia se metió en el Repechaje con un histórico triunfo ante Brasil
  3. 3. Investigan si la beba que falleció súbitamente en el barrio Cabildo fue abusada
  4. 4. Recuperaron un teléfono celular extraviado tras un rastreo digital
  5. 5. Grooming en Roblox: denuncian que niñas fueron sumadas a un grupo de WhatsApp con contenido sexual
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT