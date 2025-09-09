Antonio Laje tras la victoria del peronismo en Buenos Aires: "No se quejen más cuando te maten"

El periodista criticó con dureza al electorado bonaerense por apoyar nuevamente al peronismo en las elecciones provinciales. Sus declaraciones generaron fuerte repercusión en redes sociales.

Hoy 00:47

El periodista Antonio Laje expresó este lunes un duro descargo tras el triunfo del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo obtuvo una holgada ventaja sobre La Libertad Avanza, el espacio liderado por Javier Milei.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante su programa en A24, el conductor cuestionó el voto de los bonaerenses y advirtió que la decisión electoral tendrá consecuencias: “No se quejen más cuando tengan inseguridad, cuando no haya policía, cuando te maten, porque es lo que acaban de votar”, lanzó Laje, visiblemente indignado.

El periodista, habitual entrevistador de Milei, calificó como “patético” el resultado de los comicios y señaló que los votantes perdieron la oportunidad de enviar un mensaje de rechazo a la gestión del gobernador Axel Kicillof.

“Era la elección para mandarle un mensaje al gobernador, que está haciendo una gestión espantosa. Pero lo que se votó fue lo contrario, como si estuviera haciendo una gestión bárbara”, cuestionó.

"Laje":

Por los comentarios de Antonio Laje sobre el resultado de las #EleccionesPBA pic.twitter.com/yFqrxSPXYn — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 8, 2025

Críticas al electorado y repercusiones

Laje insistió en que el mensaje de las urnas implica que ya no hay lugar para reclamos: “Ni una queja más de la inseguridad, de las escuelas, de la falta de infraestructura. Si se sigue eligiendo lo mismo que viene destruyendo a la provincia de Buenos Aires hace 40 años, es patético, pero bueno, es lo que se votó”, expresó.

Las declaraciones del periodista desataron una intensa discusión en redes sociales, donde cientos de usuarios reaccionaron tanto a favor como en contra de sus dichos, lo que volvió tendencia su nombre en las plataformas digitales.