Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: los festejos comenzarán el 1° de octubre

El presidente venezolano anunció en su programa televisivo Con Maduro + que la celebración navideña arrancará dos meses antes de lo habitual. Es la segunda vez consecutiva que toma esta medida, que busca impulsar la economía, la cultura y la “felicidad del pueblo”.

Hoy 01:56

La Navidad en Venezuela volverá a llegar de manera anticipada este 2025. El presidente Nicolás Maduro confirmó que los festejos comenzarán oficialmente el 1° de octubre, más de dos meses antes de la fecha en que la mayoría de los países inician la tradicional celebración.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El anuncio se realizó durante la emisión número 90 de su programa televisivo Con Maduro +, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) y a través de YouTube. La transmisión comenzó con la gaita venezolana “Huele a Navidad”, un anticipo musical del anuncio que el mandatario haría minutos después.

“La Navidad arranca el 1° de octubre”

“Quedan apenas 11 semanas para diciembre. Este año se ha ido volando, es un año bueno, de avances en todas las áreas de la vida”, expresó Maduro al iniciar la emisión, antes de oficializar la medida: “Vamos a aplicar la misma fórmula de otros años que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura y para la felicidad. A partir del 1° de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también”.

El presidente justificó la decisión en la necesidad de impulsar la economía, el comercio y la actividad cultural, y en la intención de “defender el derecho a la felicidad y la alegría” del pueblo venezolano.

Una tradición que se repite

No es la primera vez que Maduro adelanta la festividad. En 2024 ya había decretado el inicio de la Navidad el 1° de octubre, mientras que en años anteriores había aplicado la misma medida, aunque con fechas algo posteriores.

“Con alegría, comercio, cultura, villancicos, gaitas... Es la forma de defender la felicidad, el derecho a la felicidad, el derecho a la alegría. Nadie ni nada nos va a quitar ese derecho”, remarcó Maduro, entre aplausos de los invitados presentes en el estudio.

Con esta disposición, Venezuela se convierte nuevamente en uno de los pocos países del mundo en decretar un inicio oficial anticipado de la Navidad, que este año se extenderá por más de tres meses.