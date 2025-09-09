El tiempo para este martes 9 de septiembre en Santiago del Estero: soleado y con 28ºC de máxima

Se espera una jornada con cielo despejado y vientos leves del noreste, rotando al norte hacia la tarde.

Hoy 08:03

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes en Santiago del Estero una mañana con cielo despejado y vientos leves del sector noreste.

Hacia la tarde, cielo despejado, vientos rotando al norte y luego al noreste con ráfagas y una temperatura máxima que alcanzaría los 28ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que miércoles se presentará ventoso, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzaría los 33ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.