Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 SEP 2025 | 7º
X
Locales

El tiempo para este martes 9 de septiembre en Santiago del Estero: soleado y con 28ºC de máxima

Se espera una jornada con cielo despejado y vientos leves del noreste, rotando al norte hacia la tarde.

Hoy 08:03

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes en Santiago del Estero una mañana con cielo despejado y vientos leves del sector noreste.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hacia la tarde, cielo despejado, vientos rotando al norte y luego al noreste con ráfagas y una temperatura máxima que alcanzaría los 28ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que miércoles se presentará ventoso, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzaría los 33ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

TEMAS Servicio Meteorológico Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Grooming en Roblox: denuncian que niñas fueron sumadas a un grupo de WhatsApp con contenido sexual
  2. 2. La oposición criticó la decisión del Gobierno de crear una "mesa política nacional" y una "federal"
  3. 3. Antonio Laje tras la victoria del peronismo en Buenos Aires: "No se quejen más cuando te maten"
  4. 4. Recuperaron un teléfono celular extraviado tras un rastreo digital
  5. 5. Canonización de Carlo Acutis: qué pasará con su cuerpo, el destino de su corazón y la disputa por las reliquias
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT