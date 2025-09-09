Investigan si la beba que falleció súbitamente en el barrio Cabildo fue abusada

La policía realizó dos allanamientos en la casa de la madre y el padre biológico de la criatura que ayer se descompensó y falleció. Había sido intervenida del corazón hacía ocho días. Será sometida a una autopsia.

La Justicia allanó ayer dos propiedades, tras el misterioso fallecimiento de una bebé de un año y ocho meses en el barrio Cabildo. Según fuentes policiales -anoche- la Justicia trabajó en casa de la madre y del padre biológico.

Las sospechas de la Fiscalía es que la pequeña habría sido abusada sexualmente, según se desprende de los primeros informes médicos.

Aun así, los investiga dores apuraron la marcha y ayer allanaron las viviendas de los dos padres, quienes se encuentran separados, en esta Capital.

En los trámites, habrían sido incautados ropa y numerosos otros objetos personales, cuyo análisis comenzará en esta jornada.

Al mismo tiempo, los forenses concretarán hoy la autopsia esclarecedora y sus conclusiones les serán remitidas a la fiscalía antes del mediodía, enfatizaron los voceros.

La Justicia supeditará los pasos inmediatos a las conclusiones de los forenses, deslizaron los funcionarios esta medianoche.

Anoche se informó la muerte de una beba de apenas un año y ocho meses, ocurrida ayer alrededor de las 14 horas en el barrio Cabildo.

De acuerdo con la información policial, la pequeña se encontraba en compañía de su madre cuando, de manera repentina, comenzó a descompensarse. La mujer, desesperada por la situación, intentó socorrerla y rápidamente la trasladó al Hospital Regional.

Allí fue recibida por el equipo médico de guardia, encabezado por la doctora Sandra Manzur, quien inmediatamente le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos. Sin embargo, pese al esfuerzo incesante del personal sanitario, no fue posible revertir el cuadro y finalmente se constató el deceso.

La madre relató que la niña había sido sometida a una intervención quirúrgica hacía solo ocho días, en un centro de salud de la vecina provincia de Tucumán, debido a una afección cardíaca.

A partir de la investigación de fiscalía y a la espera de la autopsia podrá tomar otro matiz y abrir una línea investigativa de tipo penal.