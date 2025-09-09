Blake Lively pide que Justin Baldoni pague millones por una demanda frívola, bajo la ley #MeToo

La actriz busca una compensación millonaria tras la desestimación de la demanda por difamación de Baldoni, en el marco de una ley que protege a las víctimas de acoso sexual.

Hoy 07:49

Blake Lively solicitó que Justin Baldoni pague millones de dólares por haber presentado una demanda frívola por difamación contra ella, en una causa que pondrá a prueba la ley #MeToo de California, sancionada en 2023.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actriz acusa a su director y coprotagonista en “It Ends With Us” de acoso sexual durante el rodaje y de represalias posteriores mediante una campaña de difamación online. Baldoni respondió con una demanda de 400 millones de dólares, alegando que Lively buscaba arruinar su carrera con denuncias falsas.

En junio, el juez Lewis Liman otorgó a Lively una victoria judicial al desestimar la denuncia de Baldoni. El juicio por las acusaciones de acoso está previsto para la próxima primavera en un tribunal federal de Nueva York.

Justin Baldoni y Blake Lively.

Los abogados de Lively presentaron una moción reclamando honorarios legales, daños económicos, emocionales y psicológicos, así como daños punitivos por el supuesto abuso del sistema judicial. La presentación se ampara en la ley Protecting Survivors from Weaponized Defamation Lawsuits Act, que protege a denunciantes con una “base razonable” de acoso sexual y que actúen “sin malicia”.

Los abogados de Baldoni sostienen que la ley no aplica al caso y lo acusan de haber “fabricado” o exagerado interacciones para tomar control de la película y luego restaurar su reputación tras fallas en campañas de marketing.

Mientras tanto, el equipo legal de Lively pide una orden de indemnización y, de ser necesario, una audiencia para fijar el monto.