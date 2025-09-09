Cate Blanchett protagonizará Sweetsick, el debut como directora de Alice Birch

La multipremiada actriz se pondrá al frente del nuevo proyecto de Searchlight Pictures, escrito y dirigido por la guionista de Lady Macbeth y Normal People. El rodaje comenzará este otoño en el Reino Unido y Grecia.

La actriz Cate Blanchett encabezará el elenco de Sweetsick, una película que marcará el debut como directora de largometrajes de Alice Birch, reconocida por su trabajo en Lady Macbeth y por las adaptaciones televisivas de Normal People y Conversations with Friends.

La historia sigue a una mujer volátil (Blanchett) que posee un don extraño y penetrante: la capacidad de ver lo que las personas más necesitan en la vida. A partir de esa habilidad, emprenderá un viaje de regreso a casa, en un relato que promete intensidad emocional y profundidad psicológica.

“Estoy increíblemente emocionada de hacer mi debut como directora con un equipo tan extraordinario de cineastas y colaboradores. Tener a la incomparable Cate Blanchett en el centro del proyecto es emocionante”, expresó Birch en un comunicado.

El filme será producido por House Productions —a través de Tessa Ross, Juliette Howell y Theo Barrowclough— junto a la propia Blanchett mediante su compañía Dirty Films. También se suma Lee Groombridge en la producción. Por su parte, Film4 actuará como coproductor y productor ejecutivo.

Desde la productora, Ross destacó: “Todos creemos profundamente en Alice Birch y ha sido maravilloso ver cómo el fantástico equipo que ha reunido —y en particular la increíble Cate— comparte esa visión, atraídos por su propuesta audaz y hermosa”.

Blanchett, ganadora de dos premios Óscar por El aviador y Blue Jasmine, suma este proyecto a una filmografía que incluye títulos como Notes on a Scandal, I’m Not There, Carol y Tár. En tanto, Birch ha sido premiada por la Writers Guild of America (WGA) por su trabajo en la serie Succession, y es autora de guiones como The Wonder y Mothering Sunday.

En Searchlight Pictures, el proyecto es supervisado por Pete Spencer y Cameron Chidsey, mientras que por Film4 lo hacen Farhana Bhula y Alice Whittemore.

Con este nuevo largometraje, Blanchett reafirma su estatus como una de las intérpretes más prestigiosas del cine contemporáneo, mientras Birch da un paso decisivo hacia la dirección con una propuesta cargada de ambición artística.