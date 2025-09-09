"Sin las reformas laboral, impositiva y jubilatoria, Argentina no tiene futuro"

Así lo expresó en su columna de este martes para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

El licenciado Osvaldo Granados planteó un diagnóstico crítico en su columna para Radio Panorama sobre la situación económica y política del país luego de los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires.

“Pasó lo que veníamos anunciando hace varias semanas si ganaba el peronismo por más de 10 puntos. Las acciones cayeron, de empresas importantes, los bonos cayeron y el Riesgo País tocó 1200, así que hay que olvidarse de pedir prestado a alguien”, sostuvo.

Según explicó, la diferencia en favor del oficialismo en el conurbano bonaerense tuvo un fuerte impacto en los mercados: “Los intendentes del Gran Buenos Aires son muy fuertes, aunque no se esperaba tanta diferencia. La caída responde a que se empoderó a Kicillof, se lo conoce, estuvo en el caso YPF, se sabe que su ideología es de izquierda. Cristina, al lado de él, es moderada. El candidato hoy, es él”.

Granados advirtió además sobre las dudas que genera este panorama: “Si gana en dos años, ¿va a respetar las deudas? Este sector ideológico muchas veces no las respetó”.

En cuanto a la perspectiva económica, señaló la necesidad urgente de tres reformas clave "La reforma laboral, porque hay un 45% de personas sin empleo registrado. Se necesita una reforma en serio; después una reforma impositiva porque no podemos tener 120 impuestos, hay que tener 6; y finalmente una reforma jubilatoria.

“La clave es hacer las reformas. Sin esas tres reformas, Argentina no tiene futuro. Desde 2011, Argentina no crece, no hay inversiones”, concluyó el especialista.