Tragedia doble en Inglaterra: un padre murió durante el funeral de su hijo

El hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras acompañaban el féretro rumbo a la iglesia. Su familia lo vio desplomarse.

Hoy 08:55

Un hombre se desvaneció y murió delante de su familia en medio del velorio de su hijo. El ataúd estaba siendo llevado a la capilla para que sus seres queridos puedan darle el último adiós cuando Norman White, de 61 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio que resultó fatal.

El hombre fue llevado de urgencia a un hospital, donde recibió los primeros auxilios pero su corazón no resistió y se detuvo para siempre.

Su hija, Chantelle, dijo que no tenía antecedentes cardíacos y detalló cómo fue el difícil momento en el que perdió a su hermano y a su papá al mismo tiempo.

El lamentable episodio ocurrió en el Crematorio Teesside Middlesbrough, en North Yorkshire, Inglaterra, el pasado 21 de agosto, aunque se dio a conocer en las últimas horas, después de que Chantelle relatara lo sucedido a los medios locales.

Según contó, estaban en el funeral de su hermano, David Beilicki, de 41 años, quien había sido encontrado muerto en el sofá de un pariente después de pelear contra las adicciones.

En este contexto, cuando entraron a la capilla, Chantelle alertó la ausencia de su papá. “Cuando nos sentamos, miré a mi alrededor y dije ‘¿dónde está mi padre?’”, reconstruyó. Según informó el portal británico Teesside Live, otros familiares le dijeron que se había descompensado y al salir, lo encontró inconsciente.

Inmediatamente solicitaron asistencia médica y el hombre fue llevado de urgencia al hospital. Su hermana lo acompañó en la ambulancia mientras el resto de la familia se quedó en el funeral. Momentos más tarde, se enteraron de que Norman había muerto.

“Ha sido tan traumático, nunca pensarías en algo como esto, no podrías escribirlo”, expresó y lamentó: “Yo creo que murió por haber tenido el corazón roto. Creo que ver a toda la familia junta así debe haber sido demasiado".