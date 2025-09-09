Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 SEP 2025 | 14º
X
Policiales

Termas: a punta de pistola le robaron más de $200.000

La víctima denunció que tres delincuentes lo rodearon y lo amenazaron con armas de fuego. Circulaban en un Renault 19 gris.

Hoy 09:08

En horas de la madrugada de este martes, un vecino de la ciudad de Las Termas de Río Hondo denunció haber sido víctima de un violento robo calificado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a la presentación realizada en la Comisaría Comunitaria N° 50 por Mario Marino Ledesma, de 38 años, el hecho ocurrió alrededor de las 2:30 cuando circulaba en su motocicleta Honda Storm por calle Núñez del Prado, y al llegar a la intersección con Libertador fue interceptado por un automóvil Renault 19 de color gris, del cual descendieron tres individuos.

Te recomendamos: Desbarataron una banda en Las Termas: allanamientos y detenciones por robo calificado

Según relató el damnificado, los sujetos lo abordaron y, mediante amenazas con armas de fuego, lograron sustraerle las llaves de su motocicleta, un teléfono celular con toda su documentación personal, y una suma de dinero aproximada a los 250 mil pesos, además de otros elementos que llevaba consigo. Posteriormente, los atacantes se dieron a la fuga en dirección a avenida Néstor Kirchner.

La investigación se encuentra en curso bajo la intervención del fiscal de turno, Dr. Carlos Vega, quien dispuso diversas medidas tendientes a dar con los autores del hecho.

TEMAS Policía de Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Grooming en Roblox: denuncian que niñas fueron sumadas a un grupo de WhatsApp con contenido sexual
  2. 2. Antonio Laje tras la victoria del peronismo en Buenos Aires: "No se quejen más cuando te maten"
  3. 3. La oposición criticó la decisión del Gobierno de crear una "mesa política nacional" y una "federal"
  4. 4. Recuperaron un teléfono celular extraviado tras un rastreo digital
  5. 5. Canonización de Carlo Acutis: qué pasará con su cuerpo, el destino de su corazón y la disputa por las reliquias
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT