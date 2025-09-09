Termas: a punta de pistola le robaron más de $200.000

La víctima denunció que tres delincuentes lo rodearon y lo amenazaron con armas de fuego. Circulaban en un Renault 19 gris.

Hoy 09:08

En horas de la madrugada de este martes, un vecino de la ciudad de Las Termas de Río Hondo denunció haber sido víctima de un violento robo calificado.

De acuerdo a la presentación realizada en la Comisaría Comunitaria N° 50 por Mario Marino Ledesma, de 38 años, el hecho ocurrió alrededor de las 2:30 cuando circulaba en su motocicleta Honda Storm por calle Núñez del Prado, y al llegar a la intersección con Libertador fue interceptado por un automóvil Renault 19 de color gris, del cual descendieron tres individuos.

Según relató el damnificado, los sujetos lo abordaron y, mediante amenazas con armas de fuego, lograron sustraerle las llaves de su motocicleta, un teléfono celular con toda su documentación personal, y una suma de dinero aproximada a los 250 mil pesos, además de otros elementos que llevaba consigo. Posteriormente, los atacantes se dieron a la fuga en dirección a avenida Néstor Kirchner.

La investigación se encuentra en curso bajo la intervención del fiscal de turno, Dr. Carlos Vega, quien dispuso diversas medidas tendientes a dar con los autores del hecho.