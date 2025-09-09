Hamas se atribuyó el atentado en Jerusalén en el que mataron a una argentina

Sara Mariela Voloj de Mendelson, de 57 años, residía en Israel desde su infancia y murió luego del ataque terrorista contra una parada de colectivos.

Hoy 10:29

Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado del grupo islamista Hamas, se atribuyó este martes la responsabilidad del ataque contra una parada de colectivos que causó seis muertos, entre ellos el de una ciudadana argentina.

El atentado terrorista fue perpetrado este lunes en Jerusalén, donde dos atacantes palestinos abrieron fuego contra una concurrida parada de colectivos.

Entre las seis víctimas asesinadas a balazos estaba Sara Mariela Voloj de Mendelson, de 57 años, quien había nacido en Argentina y residía en Israel desde su infancia; según confirmó el rabino de la AMIA, Eliahu Hamra.

El religioso contó que estaba en el lugar cuando se produjo el ataque armado porque "iba a su trabajo".