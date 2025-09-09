Añatuya: un mecánico detenido confesó que escondió partes de una moto robada en un horno de barro

Un joven se presentó en la Comisaría 41 con motopartes ocultas por su hermano, detenido por el robo. La moto fue desarmada y hallada en un monte días atrás.

Hoy 10:56

El hermano de un mecánico detenido se presentó ayer en la guardia de la Comisaría 41 con varias partes de una moto que fuera sustraída el pasado 22 de agosto desde un domicilio del barrio Manzione, de Añatuya.

Se trata de un joven de 25 años, hermano del detenido Gonzalo Farías de 24 años, quien junto a Jorge Reynaldo Ruiz de 30, fueron sorprendidos por la policía el jueves por la noche junto al rodado desguazado en un monte del km 13, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Añatuya.

El familiar del mecánico informó que, luego de hablar con su hermano en una visita en su lugar de detención, éste le había informado donde mantenía ocultas las motopartes, por lo que se trasladó hasta su casa del Paraje Lote 38 y sacó dos bolsas de un horno de barro que contenía el resto de las partes de la moto sustraída a un hombre de apellido Gorosito.

Cabe recordar que la noche del procedimiento policial, también secuestraron la moto en la que se movilizaban los imputados y en la que habían colocado una de las ruedas del rodado sustraído.

Ahora la Justicia determinará la responsabilidad de cada uno y definirá su futuro.