Se perdió Coco, un caniche blanco: su familia lo busca con desesperación

El perrito se extravió en la zona de calle 55, barrio Ejército Argentino. Su familia ofrece recompensa por datos que ayuden a encontrarlo.

Hoy 11:14

Una familia del barrio Ejército Argentino atraviesa momentos de angustia tras la pérdida de su perrito Coco, un caniche blanco muy querido por todos.

Según informaron sus dueños, Coco se extravió en la zona de calle 55, y desde entonces no han podido volver a verlo. El animal es de tamaño pequeño, de pelaje blanco y muy dócil, aunque podría estar asustado.

La familia decidió ofrecer una recompensa a quien brinde información certera que permita recuperarlo sano y salvo. Contacto: 385 6890395.

Se solicita a cualquier persona que lo haya visto o tenga información, que se comunique de inmediato.

