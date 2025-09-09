Jóvenes de La Represa recibieron una capacitación sobre Voto Joven y Boleta Única

En un esfuerzo por fomentar la participación activa en los procesos democráticos, la Defensoría del Pueblo capacita a los estudiantes y ciudadanos de La Represa.

Hoy 11:30

Con el objetivo de fortalecer el ejercicio de los derechos cívicos de los jóvenes y promover la participación democrática, la Defensoría del Pueblo de Frías llevó a cabo este lunes una importante jornada de capacitación en la localidad de La Represa, Departamento Choya, sobre el Voto Joven y el uso de la Boleta Única.

La capacitación, organizada en el marco de las Ordenanzas Municipales N° 1473 y 1485, y la Resolución del Honorable Consejo Deliberante N° 1543/23, estuvo dirigida a estudiantes de la localidad, así como a los ciudadanos interesados en conocer más sobre el sistema electoral y sus derechos en los próximos comicios. Durante la actividad, los representantes de la Defensoría explicaron en detalle los aspectos más importantes del Voto Joven, que otorga el derecho al voto a partir de los 16 años, y proporcionaron información sobre el funcionamiento de la Boleta Única, el nuevo sistema electoral que se implementará en las futuras elecciones.

La Represa

El evento también fue una oportunidad para resaltar la importancia de llevar estas capacitaciones a las localidades rurales, donde el acceso a la información electoral puede ser más limitado. En este sentido, desde la Defensoría del Pueblo se destacó el compromiso de acercar a los ciudadanos de La Represa herramientas clave para la comprensión del sistema electoral, fomentando así una participación activa, responsable y consciente.

Raquel Toloza, la rectora del establecimiento educativo local, expresó su agradecimiento por la iniciativa y destacó la relevancia de ofrecer este tipo de capacitaciones a los jóvenes.

La jornada de capacitación sobre Voto Joven y Boleta Única en La Represa representó un paso significativo hacia una ciudadanía más activa y participativa, reflejando el trabajo constante de la Defensoría del Pueblo de Frías por acercar a la comunidad rural los recursos necesarios para un ejercicio pleno de la democracia.