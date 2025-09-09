Alumnos del Colegio Big Ben y de la Escuela Nº 814 de Fernández visitaron Casa de Gobierno

Los estudiantes fueron recibidos por el ministro Marcelo Barbur en representación del gobernador Gerardo Zamora.

Hoy 12:00

El ministro de Gobierno Seguridad y Culto, Marcelo Barbur, en representación del gobernador Gerardo Zamora, recibió este martes la visita de una delegación de 110 alumnos de 4º y 7º grado pertenecientes al Colegio Big Ben School de la ciudad Capital y a la Escuela Nº 814 “Paula Albarracín de Sarmiento” de la ciudad de Fernández, departamento Robles, quienes estuvieron acompañados por docentes.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, en el marco de proyectos institucionales e interdisciplinarios que prevén la visita a las sedes de los tres poderes del Estado provincial y conocer también lugares emblemáticos de la “Madre de Ciudades”.

Barbur les dio la bienvenida y transmitió el saludo del gobernador. Agradeció también a los docentes “por la iniciativa y motivar a los alumnos a realizar estas salidas en grupo, que también son importantes para que puedan compartir y desarrollar otros valores como la amistad, el respeto, la generosidad”.