Violento robo en Las Termas: un detenido y secuestros tras allanamiento

El ilícito ocurrió alrededor de las dos de la madrugada de este martes. Se detuvo a un sospechoso. Buscan a los cómplices que lograron darse a la fuga.

Hoy 12:09

La investigación por el violento robo calificado, denunciado en la madrugada del martes por Mario Marino Ledesma, tuvo un importante avance con la concreción de un allanamiento en un domicilio del barrio 25 de Mayo, ordenado por el juez de Control Dr. Diego Vittar y bajo la instrucción del fiscal coordinador Dr. Ignacio Guzmán junto al fiscal de turno Dr. Carlos Vega.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento se llevó a cabo a las 6:30, en el marco del legajo judicial correspondiente, en un inmueble del Segundo Pasaje del barrio mencionado. En el lugar fue hallado un automóvil Renault 19 color gris con vidrios polarizados y letras blancas en la luneta, vehículo con similares características al señalado por Ledesma al momento de denunciar el robo en el que cuatro delincuentes armados lo despojaron de dinero, documentación y su teléfono celular.

En el interior del rodado se encontraba Ale Braian José de 29 años, con domicilio en Juan F. Ibarra s/n del barrio Villa Balnearia, quien quedó detenido.

Te recomendamos: Termas: a punta de pistola le robaron más de $200.000

El sujeto cuenta con múltiples prontuarios por robo. Cabe recordar que además del hecho contra Ledesma, se sumó una nueva denuncia realizada por una mujer que también lo señala como autor de ilícitos.

Durante la irrupción, otro individuo conocido como “Catunga” y otros sujetos lograron darse a la fuga por el fondo de la vivienda, mientras que en el interior permanecía una mujer con dos menores de edad. Como resultado de la medida judicial, se secuestraron seis vainas servidas calibre 22 y un hierro con características similares a un arma de fabricación casera.

Las autoridades judiciales continúan trabajando para dar con los cómplices, y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, en el marco de una investigación que apunta a desbaratar una peligrosa banda con reiterados antecedentes delictivos.