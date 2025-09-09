La carne argentina apunta a estándares globales con nuevo manual técnico

El Consorcio ABC presentó un documento que reúne recomendaciones sanitarias, éticas y productivas para alinear la faena nacional con las exigencias de los mercados internacionales.

El Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), que agrupa a las principales empresas frigoríficas del país y concentra más del 80% de las exportaciones de carne vacuna, presentó el Manual de Bienestar Animal para Plantas de Faena de Bovinos.

El documento fue elaborado por un equipo multidisciplinario integrado por veterinarios, ingenieros en alimentos, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA), técnicos de calidad y expertos internacionales en sanidad y faena humanitaria.

Entre los editores figuran Facundo Llames Massini y Gerardo A. Leotta, junto a especialistas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), académicos de universidades nacionales y referentes de protocolos internacionales como Welfare Quality y Welfair.

La obra reúne experiencias del ámbito científico, productivo y normativo, combinando rigor técnico con pautas prácticas para la aplicación en frigoríficos.

Ofrece un compendio de normas, procedimientos y recomendaciones que apuntan a garantizar un trato digno y humanitario a los animales durante todo el proceso de faena.

La guía —estructurada en cinco bloques temáticos— aborda desde los principios conceptuales del bienestar animal hasta su aplicación concreta en la industria frigorífica, incluyendo marcos regulatorios vigentes, protocolos privados reconocidos a nivel global, y criterios de auditoría y control.

Entre los temas tratados se encuentran el manejo y la conducción de la hacienda, la insensibilización y métodos humanitarios de faena, la infraestructura necesaria y los requisitos de formación para el personal.

Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC, destacó que la iniciativa es “mucho más que un compendio técnico: es una declaración de principios y una hoja de ruta hacia una industria más justa, eficiente y humana”.

Según señaló, el bienestar animal no es solo un compromiso ético, sino una condición indispensable para sostener y ampliar la presencia de la carne argentina en los mercados internacionales más exigentes, como la Unión Europea, Estados Unidos, Israel, China y Chile.

Las 23 empresas asociadas al consorcio operan más de 30 plantas industriales en siete provincias y cumplen con exigentes certificaciones internacionales como BRCGS, ISO, IFS, FSSC 22000, protocolos Kosher y Halal, entre otros.

El manual busca consolidar esas credenciales, aportando una herramienta práctica para jóvenes veterinarios, técnicos de calidad y responsables de bienestar animal en frigoríficos.

En su desarrollo, el documento incorpora definiciones operativas como las “Cinco Libertades” y los “Cinco Dominios” del bienestar animal, así como indicadores basados en la observación directa del estado y comportamiento de los animales.

También contempla aspectos de faena religiosa y establece guías de buenas prácticas para garantizar un equilibrio entre productividad, calidad de carne y respeto por la integridad de los bovinos.

El consorcio ABC considera que la competitividad se construye con transparencia, trazabilidad y compromiso con el entorno.

Por eso, la presentación de este manual se inscribe en una estrategia más amplia para fortalecer la sustentabilidad de la cadena cárnica argentina y responder a consumidores cada vez más atentos al origen y las condiciones de producción de los alimentos.

“Exportar carne vacuna de calidad implica mucho más que cumplir requisitos sanitarios: supone un compromiso profundo con el trato digno y respetuoso hacia los animales”, subrayó Ravettino.

Con esta herramienta, el sector busca no solo sostener el liderazgo técnico, sino también proyectar a la carne argentina como un producto de excelencia ética y productiva.