Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 SEP 2025 | 0º
X
Policiales

Detuvieron a un hombre tras un intento de robo en un minimarket de barrio Sáenz Peña

El procedimiento se originó a partir de un llamado que alertaba sobre la presencia de un sospechoso en el local comercial.

Hoy 13:12
Mercadería robada

En la madrugada de este martes, un hombre de 37 años fue detenido por efectivos de la Unidad Táctica Motorizada (UTM) cuando intentaba robar en un comercio ubicado en calle Sáenz Peña, en el barrio homónimo de la Capital.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento se originó a partir de un llamado que alertaba sobre la presencia de un sospechoso en el local “AG Minimarket”. Al llegar al lugar, el personal policial observó a un individuo vestido con un conjunto deportivo gris, que arrojaba mercadería hacia un baldío desde la terraza del comercio.

Te recomendamos: Operativo policial en Añatuya: caen dos ladrones con motopartes robadas en zona rural

Los efectivos escalaron una tapia colindante y lograron reducir al sospechoso, quien fue identificado como Quiñones, de 37 años. En el baldío se encontraron los elementos descartados: cigarrillos y artículos de higiene, los cuales fueron secuestrados como parte de la investigación.

Minutos después se hizo presente el propietario del local, un hombre de 50 años, quien constató los daños y confirmó que el sospechoso había ingresado tras violentar una pared, sustrayendo dinero en efectivo y mercadería.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Grooming en Roblox: denuncian que niñas fueron sumadas a un grupo de WhatsApp con contenido sexual
  2. 2. Recuperaron un teléfono celular extraviado tras un rastreo digital
  3. 3. Antonio Laje tras la victoria del peronismo en Buenos Aires: "No se quejen más cuando te maten"
  4. 4. La oposición criticó la decisión del Gobierno de crear una "mesa política nacional" y una "federal"
  5. 5. El lujoso regalo de L-Gante a su hermana Samira por su cumpleaños: "Te pasaste, bro"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT