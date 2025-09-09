Detuvieron a un hombre tras un intento de robo en un minimarket de barrio Sáenz Peña

El procedimiento se originó a partir de un llamado que alertaba sobre la presencia de un sospechoso en el local comercial.

Hoy 13:12

En la madrugada de este martes, un hombre de 37 años fue detenido por efectivos de la Unidad Táctica Motorizada (UTM) cuando intentaba robar en un comercio ubicado en calle Sáenz Peña, en el barrio homónimo de la Capital.

El procedimiento se originó a partir de un llamado que alertaba sobre la presencia de un sospechoso en el local “AG Minimarket”. Al llegar al lugar, el personal policial observó a un individuo vestido con un conjunto deportivo gris, que arrojaba mercadería hacia un baldío desde la terraza del comercio.

Los efectivos escalaron una tapia colindante y lograron reducir al sospechoso, quien fue identificado como Quiñones, de 37 años. En el baldío se encontraron los elementos descartados: cigarrillos y artículos de higiene, los cuales fueron secuestrados como parte de la investigación.

Minutos después se hizo presente el propietario del local, un hombre de 50 años, quien constató los daños y confirmó que el sospechoso había ingresado tras violentar una pared, sustrayendo dinero en efectivo y mercadería.