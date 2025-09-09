Docentes y estudiantes de la UNSE realizaron una investigación sobre el consumo de información y fake news

Desde la Licenciatura en Periodismo impulsan un proyecto de extensión que busca conocer los hábitos informativos de la comunidad universitaria y promover la alfabetización mediática.

Hoy 13:40

Docentes y estudiantes de la Licenciatura en Periodismo de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE se encuentran realizando una investigación sobre hábitos de consumo de información y percepción de fake news en la comunidad universitaria.

La iniciativa se desarrolla en el marco del Proyecto de Extensión “Alfabetización mediática y construcción de la realidad en la era de la posverdad: Fake news, criterios de noticiabilidad y agenda setting”, dirigido por el especialista Omar Layús Ruiz, docente a cargo de la cátedra de Teoría de la Comunicación I.

El objetivo central es fomentar el pensamiento crítico y la alfabetización mediática a través de actividades de investigación y formación. Para ello, el equipo puso en marcha una encuesta anónima y confidencial destinada a integrantes de todos los claustros de la UNSE (estudiantes, docentes, nodocentes y egresados/as).

El proyecto contempla además la realización de dos talleres de formación: uno destinado a la comunidad en general y otro a estudiantes de carreras vinculadas a la comunicación y el periodismo de Santiago del Estero. Las actividades cerrarán con una jornada de socialización de resultados, prevista para octubre y noviembre.