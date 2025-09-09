Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 SEP 2025 | 0º
X
Locales

Docentes y estudiantes de la UNSE realizaron una investigación sobre el consumo de información y fake news

Desde la Licenciatura en Periodismo impulsan un proyecto de extensión que busca conocer los hábitos informativos de la comunidad universitaria y promover la alfabetización mediática.

Hoy 13:40

Docentes y estudiantes de la Licenciatura en Periodismo de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE se encuentran realizando una investigación sobre hábitos de consumo de información y percepción de fake news en la comunidad universitaria.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La iniciativa se desarrolla en el marco del Proyecto de Extensión “Alfabetización mediática y construcción de la realidad en la era de la posverdad: Fake news, criterios de noticiabilidad y agenda setting”, dirigido por el especialista Omar Layús Ruiz, docente a cargo de la cátedra de Teoría de la Comunicación I.

El objetivo central es fomentar el pensamiento crítico y la alfabetización mediática a través de actividades de investigación y formación. Para ello, el equipo puso en marcha una encuesta anónima y confidencial destinada a integrantes de todos los claustros de la UNSE (estudiantes, docentes, nodocentes y egresados/as).

El proyecto contempla además la realización de dos talleres de formación: uno destinado a la comunidad en general y otro a estudiantes de carreras vinculadas a la comunicación y el periodismo de Santiago del Estero. Las actividades cerrarán con una jornada de socialización de resultados, prevista para octubre y noviembre.

Quienes integren la comunidad de la UNSE pueden participar de la encuesta en el siguiente enlace: forms.gle/ykvg2ZGCkdaQA3Sj6

TEMAS UNSE

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Grooming en Roblox: denuncian que niñas fueron sumadas a un grupo de WhatsApp con contenido sexual
  2. 2. Recuperaron un teléfono celular extraviado tras un rastreo digital
  3. 3. Antonio Laje tras la victoria del peronismo en Buenos Aires: "No se quejen más cuando te maten"
  4. 4. La oposición criticó la decisión del Gobierno de crear una "mesa política nacional" y una "federal"
  5. 5. El lujoso regalo de L-Gante a su hermana Samira por su cumpleaños: "Te pasaste, bro"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT