El riesgo país saltó a 1.108 puntos, pero ahora los bonos y acciones rebotan hasta 5%

En un lógico repunte posterior al derrumbe del lunes, los activos argentinos operan en verde. El riesgo país, que ayer superó los 1.100 puntos, ahora se aleja.
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street rebotan hasta 5,3% este martes 9 de septiembre, luego del desplome de hasta 25% registrado en la primera jornada postelectoral. En tanto, los bonos en dólares operan con ganancias, y el S&P Merval se recupera con una suba superior al 2%.
Entre los principales avances de los ADRs se destaca YPF (5,3%), Transportadora Gas del Sur (5,2%), Pampa Energía (5%) y Edenor (4,1%). En tanto, opera con pérdidas de casi 14% Bioceres, tras un mal balance corporativo (-0,4%) y Globant S.A (-1,8%) y Ternium (-1%).
El repunte llega tras las fuertes caídas el lunes, que dejaron a las acciones en valores más bajos y habilitaron compras de oportunidad por parte de inversores que buscan posicionarse a precios "en descuento".
“El mercado reaccionó de forma adversa a los resultados de las legislativas de la Provincia de Buenos Aires, con caídas de 16,4% para el Merval en CCL y de 8% promedio para los bonos en dólares Ley Nueva York. El dólar subió 4% pero se mantuvo dentro de la banda, mientras que los futuros de dólar subieron a lo largo de toda la curva. Creemos que de aquí en mas la situación es muy desafiante para el gobierno, que deberá afrontar costos sea cual sea el rumbo que tome, y deberá administrarlos”, expresó Juan Manuel Franco economista jefe de Grupo SBS.
En el panel líder, el S&P Merval avanza 2,7% a 1.779.785,52 puntos mientras que medido en dólares escala 3,1% a 1.240,85 puntos. Las principales subas del día son lideradas por Pampa Energía (4,2%), YPF (4%), Telecom (3,9%), Transportadora Gas del Sur (3,6%) y Metrogas (3,2%).
Bonos y riesgo país
Por su parte, los bonos en dólares también cotizan con una tendencia alcista, con subas de hasta 3,6% encabezados por el Global 2041, seguido del Bonar 2035 (2,8%) y el Global 2035 y 2038 (2,5%).
Así, el riesgo país medido por el J.P. Morgan se aleja de los 1.108 puntos básicos en el que se ubicó ayer, tras la derrota electoral de La Libertad Avanza.