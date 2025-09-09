Nediani anunció las propuestas culturales y deportivas por el 113 aniversario de La Banda

A partir del viernes 12 hasta el martes 16 se realizará la feria artesanal de emprendedores de diferentes rubros y micrófono abierto en el escenario alternativo en la Plaza Mauricio Rojas

El intendente Ing. Roger E. Nediani presentó la grilla de actividades con los que la ciudad de La Banda festejará su 113° Aniversario con una amplia y variada cartelera de propuestas culturales y deportivas.

A partir del viernes 12 hasta el martes 16 se realizará la feria artesanal de emprendedores de diferentes rubros y micrófono abierto en el escenario alternativo en la Plaza Mauricio Rojas.

El viernes 12 a las 09 se realizará en el cine Renzi un acto para la distinción por Jubileo a Docentes del sistema Educativo Municipal.

El lunes 15 a las 17 en el Cine Renzi, el reconocido Dr. en Psicología, Bernardo Stamateas presenta su libro “Vida Nutritiva”, en donde explica que se puede aprender a vivir con plenitud y propósito, dejando de lado la creencia de que la juventud es la mejor etapa de la vida, sino que cada etapa tiene su propio encanto. Evento de entrada libre y gratuita.

Para lo que serán los festejos centrales, el lunes 15 y martes 16 habrán espectáculos en vivo en el escenario principal, con la participación de grandes artistas como: Los Manseros Santiagueños, Néstor Garnica, Demi Carabajal, Cuti y Roberto, Los Capis, Kalama y Los Bonys, entre otros.

El martes 16 por la mañana se realizará el acto protocolar oficial del 113° Aniversario, que comenzará a las 8:45 con el izamiento de la Bandera en Plaza Belgrano, seguido de un desayuno comunitario. A las 10 horas se desarrollará el acto central y desfile cívico-militar en Av. Besares y Sáenz Peña, con la participación de instituciones educativas, academias de danzas, clubes, empresas, comercios y áreas del municipio.

El domingo 21, una propuesta deportiva con la realización de la segunda edición de La Banda Corre donde ya llevan inscriptos más de 400 atletas, entre ellos atletas de élite como Mauricio Garzón, Mauro Sánchez, Gissela Díaz y Gisela Olivera. El horario de largada será a las 8 con circuitos de 5km participativo y 10 km competitivos, por las calles de nuestra ciudad. Además, este año, en la competencia se otorgarán premios en efectivo para los primeros puestos de la categoría 10K: $250.000 para el primer lugar, $200.000 para el segundo, $150.000 para el tercero, $100.000 para el cuarto y $50.000 para el quinto.

Además en el día de la carrera se realizarán sorteos entre los participantes, se contará con la participación de djs, música en vivo, food trucks, feria de emprendedores, baile, zumba y animaciones, con la conducción y animación del “Chino Castagna”.

El viernes 26 se desarrollará la “5° Edición de Arte Banda”, en las instalaciones de la Escuela de Robótica. Un evento artístico y cultural, que contará con la presencia de artistas plásticos, escultores, músicos y otras expresiones artísticas. Ese mismo día, la escritora bandeña María Escañuela presentará su libro en la Casa del Pueblo del HCD, luego de haber recibido recientemente la Faja de Honor de la SADE.

Por último y para culminar con el mes aniversario de nuestra ciudad, el sábado 27 realizaremos en el Cine Renzi, la selección del video ganador del concurso virtual titulado, ¿Qué es ser bandeño para vos?”. Un concurso para que los jóvenes puedan expresar su identidad y orgullo bandeño, de manera creativa y original en las redes sociales.

En su mensaje, el intendente Nediani destacó: “Tenemos que vestirnos de fiesta y honrar a nuestros antepasados que con tanto esfuerzo hicieron crecer a La Banda. Cada año buscamos que la celebración exprese la cultura, el encuentro y el amor por nuestra ciudad. Hoy más que nunca debemos estar unidos los bandeños, mostrar nuestra identidad y defender la bandeñidad en todos los aspectos: artístico, cultural, deportivo y social”.