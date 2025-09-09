Luis Juez lloró y exigió disculpas públicas de Gordo Dan tras ataque en redes

El senador de Córdoba mostró su dolor en una conferencia de prensa y le reclamó al influencer libertario una disculpa pública por un tuit violento que involucró a él y a su familia.

Hoy 14:10

Tras el violento mensaje que publicó el influencer conocido como Gordo Dan en redes sociales, el senador Luis Juez lloró en una entrevista y exigió disculpas públicas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Estamos dolidos y ofendidos, sí. Me guardé tres días sin decir nada. Se metieron con lo más sagrado que tenemos en mi casa y necesito que se disculpen, carajo. Necesito que levanten un teléfono y me pidan perdón. Lo necesito”, expresó el dirigente cordobés en un reportaje con Marcelo Bonelli en Radio Mitre.

El mensaje del tuitero libertario, que generó un fuerte repudio y lo obligó a borrar el tuit, apuntó directamente contra la familia del legislador y la discapacidad de su hija Milagros. La reacción de Juez no tardó en llegar: “Necesito que me digan ‘Perdoname, loco, me fui a la mierda’”.

El senador no ocultó su dolor y remarcó que el ataque fue más allá de cualquier diferencia política. “Es muy injusto. Jamás le diría algo así ni a un enemigo. Yo no me meto con la vida de nadie, y mirá que hace 40 y pico de años que hago política. Me han lastimado enormemente”, sostuvo.

Juez insistió en su reclamo de un pedido de disculpas genuino: “Me han agraviado y ofendido de la peor forma. Hay límites que no se pueden trasponer”, insistió.

El tuit de Gordo Dan fue repudiado por referentes de distintos espacios, entre ellos el ministro del Interior, Guillermo Francos.

La discusión de fondo gira en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad, un tema que volvió a exponer la tensión entre el oficialismo y la oposición. El voto de Juez, que fue clave para rechazar el veto presidencial, desató la furia de sectores libertarios y terminó en un ataque personal que cruzó todos los límites.

Sin embargo, horas después de haber borrado el mensaje, Parisini volvió a escribir un tuit similar en el que, con una menor cantidad de insultos, repetía el mismo mensaje repudiable.