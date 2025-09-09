Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 SEP 2025 | 0º
X
Policiales

Continúa la búsqueda de los delincuentes que sustrajeron $2 millones al empresario ganadero de Quimilí

Un violento asalto conmocionó a la ciudad en la madrugada del domingo, cuando cuatro delincuentes irrumpieron en la vivienda de un empresario ganadero.

Hoy 15:43
Noticiero 7

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en la vivienda de Miguel Fermanelli, un reconocido productor ganadero. Cuatro delincuentes encapuchados ingresaron a la casa y, tras golpear y maniatar al casero Ricardo Delgado, se apoderaron de una caja fuerte con cerca de $150,000 dólares y documentos de valor.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En comunicación con Noticiero 7, el periodista Felipe Mendoza detalló que las cámaras de seguridad de la vivienda captaron a los delincuentes y su vehículo, lo que permitió rastrear la huida hacia la zona de Loreto. Allí, la caja fuerte fue encontrada parcialmente sumergida en un canal, pero con el dinero desaparecido.

Mendoza también señaló que se sospecha de un entregador local que habría facilitado el robo, lo que ha aumentado la tensión en la región. La policía continúa investigando, y se sigue la pista de los delincuentes hacia Córdoba.

La fiscal Fernanda Vittar lleva adelante la investigación, mientras los habitantes de Quimilí esperan que los responsables sean capturados pronto.

TEMAS Quimilí Noticiero 7

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Grooming en Roblox: denuncian que niñas fueron sumadas a un grupo de WhatsApp con contenido sexual
  2. 2. Recuperaron un teléfono celular extraviado tras un rastreo digital
  3. 3. Antonio Laje tras la victoria del peronismo en Buenos Aires: "No se quejen más cuando te maten"
  4. 4. La oposición criticó la decisión del Gobierno de crear una "mesa política nacional" y una "federal"
  5. 5. El lujoso regalo de L-Gante a su hermana Samira por su cumpleaños: "Te pasaste, bro"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT