Tras la derrota en Buenos Aires, Milei busca contener internas y dar señales al mercado

El Gobierno enfrenta una necesidad urgente: recuperar la relación con el Congreso. El análisis del especialista Rafael Ledesma en Noticiero 7.

Hoy 16:25

El periodista Rafael Ledesma analizó en Noticiero 7 el impacto político de la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y las medidas que comenzó a tomar el presidente Javier Milei para recomponer la interna oficialista y enviar señales de estabilidad.

Según Ledesma, la conformación de la Mesa Política Nacional, integrada por los principales referentes del espacio como Karina Milei y Santiago Caputo, funciona como una “válvula de escape” frente a las tensiones internas. “El presidente trata de reorganizar la tropa y dar señales políticas al mercado, tras errores de estrategia que influyeron en la derrota holgada frente al peronismo bonaerense”, señaló.

En paralelo, se trabaja en una mesa ampliada en la provincia de Buenos Aires, donde se evidencian tensiones entre los armadores políticos Sebastián Pareja, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. Para el analista, el oficialismo empieza a reconocer una actitud “soberbia” en el vínculo con aliados como el PRO, lo que debilitó la campaña y llevó a algunos intendentes a explorar alternativas como el espacio Somos Buenos Aires, ligado a Provincias Unidas.

Otro frente clave es la relación con los gobernadores. Ledesma advirtió que existe un fuerte malestar por el incumplimiento en obras y la falta de transferencias, lo que impulsó un proyecto de ley para garantizar la coparticipación de los ATN y del impuesto a los combustibles. Entre los mandatarios más críticos mencionó a Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, quienes marcaron distancia tras haber colaborado en el Congreso.

En este marco, la figura de Guillermo Francos aparece debilitada en su nuevo rol de jefe de Gabinete, con gran parte del diálogo delegado en el secretario del Interior, Lisandro Catarán. “Las últimas reuniones no tuvieron eco, justo antes de que los gobernadores presentaran sus iniciativas legislativas”, observó el periodista.

Finalmente, Ledesma vinculó el resultado electoral con la reacción negativa de los mercados, que registraron suba del dólar y caída de bonos. “Las fragilidades políticas del gobierno repercuten también en la economía, sobre todo en la política cambiaria y en el encarecimiento del crédito”, explicó.

El desafío de Milei, concluyó, será contener la interna oficialista y al mismo tiempo mostrar certidumbre política y económica de cara a las elecciones de octubre.