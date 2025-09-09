Coimas en San Lorenzo: Marcelo Moretti fue citado a indagatoria

El presidente del club es investigado por administración fraudulenta, deberá acudir a una audiencia virtual el jueves próximo jueves.

Hoy 16:22

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, fue citado este martes por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°27 para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga el presunto cobro de coimas para fichar a un futbolista en las divisiones inferiores del club. La audiencia será el jueves a las 11:00 de manera virtual.

La investigación se originó a partir de la denuncia presentada por el dirigente César Francis, bajo la carátula de “defraudación por administración fraudulenta”. No obstante, el abogado de Moretti, Gastón Marano, solicitó que se anule la citación argumentando que el directivo ya está siendo investigado por el mismo hecho en la justicia de la Ciudad, lo que vulneraría el principio de legítima defensa.

El escándalo que desató la causa

El caso salió a la luz en mayo de este año, cuando se difundió una cámara oculta en la que Moretti aparecía recibiendo dinero de la madre de un juvenil a cambio de que su hijo fuera fichado en las inferiores del club. El material, emitido por Canal 9, lo mostró guardando un fajo de dólares en el bolsillo de su saco, lo que generó la denuncia por presunta administración fraudulenta.

Moretti, abogado de profesión, negó las acusaciones y aseguró que el dinero correspondía a un pago voluntario realizado por la mujer, identificada como María José Scottini. La empresaria ratificó esa versión en la justicia, lo que derivó en que el dirigente quedara bajo investigación en dos fueros distintos: el nacional y el porteño.

La situación institucional en San Lorenzo

Tras la difusión del video, Moretti pidió licencia en su cargo, que se extendió durante varias semanas. Sin embargo, regresó recientemente a sus funciones al frente del club de Boedo, en medio de la falta de avances concretos en el proceso judicial.