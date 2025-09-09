CSKA Moscú mejoró la oferta y Kevin Zenón podría irse de Boca

El club ruso quiere sumar al mediocampista y hay optimismo de que el pase se haga.

En las últimas horas del mercado de pases en Rusia, el CSKA Moscú presentó una nueva oferta por Kevin Zenón que se acerca a las pretensiones de Boca Juniors. La primera propuesta había sido rechazada y todo parecía indicar que el volante zurdo seguiría en el Xeneize, pero el cambio de postura de los rusos reactivó la negociación y abrió un escenario favorable para su salida.

El otro club interesado fue Olympiacos de Grecia, que ofreció 7 millones de dólares por el 80% del pase. Sin embargo, tras la negativa desde La Ribera, desistió de volver a la carga. En cambio, el CSKA decidió estirarse en los números, lo que modificó el panorama y dejó las conversaciones más cerca de un acuerdo.

El cálculo económico en Boca

En el Consejo de Fútbol, encabezado por Juan Román Riquelme, esperan obtener un monto superior que justifique la operación. Boca pagó 3,5 millones de dólares a comienzos de 2024 por el mediocampista, pero Unión de Santa Fe aún conserva el 20% de la ficha. Además, la suba del impuesto a la transferencia del 7,5 al 13,06% impacta directamente en lo que recibiría el club. Por eso, cualquier cifra que no se acerque a los 10 millones de dólares resulta insuficiente.

La postura de Zenón y su actualidad

Tras el Mundial de Clubes, donde fue titular en dos de los tres partidos, Zenón manifestó su deseo de emigrar. Sin llegar a presionar públicamente, perdió lugar en la consideración de Miguel Ángel Russo, quien no lo convocó en los últimos dos encuentros. Su situación deportiva y el interés europeo lo empujan a ver con buenos ojos el salto al fútbol ruso.

Desde su llegada en 2024, el zurdo jugó 72 partidos y convirtió 10 goles. Tuvo un gran arranque bajo la conducción de Diego Martínez, pero después de los Juegos Olímpicos su nivel decayó y nunca volvió a ser determinante. Con Fernando Gago alternó rendimientos, mientras que Russo inicialmente apostó por él, aunque luego lo relegó.

Hoy, con el CSKA dispuesto a mejorar la oferta y el jugador decidido a buscar nuevos horizontes, la salida de Kevin Zenón parece estar más cerca que nunca.