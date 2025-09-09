CSKA Moscú no avanzará por Kevin Zenón y sigue en Boca

El club ruso fichó a Henrique Carmo, joya de San Pablo, y no avanzará por el volante del Xeneize. S

Hoy 16:54

Con el alta médica de Miguel Ángel Russo, Boca Juniors se prepara para visitar este domingo a Rosario Central en Arroyito, en busca de su cuarto triunfo consecutivo en el Torneo Clausura. Sin embargo, mientras el cuerpo técnico piensa en el equipo titular, la dirigencia recibió una novedad clave en el mercado de pases: el CSKA Moscú desistió de avanzar por Kevin Zenón.

El club ruso, que en los últimos días mantenía tratativas con el Xeneize, cerró la incorporación de Henrique Carmo, juvenil de 18 años proveniente del San Pablo. Con esta operación, las posibilidades de que Zenón emigre quedaron descartadas, frustrando un traspaso que había cobrado fuerza.

En Boca aguardaban una propuesta cercana a los 10 millones de dólares, cifra que les permitiera obtener ganancia sobre la inversión inicial de 3,5 millones. Olympiacos de Grecia había ofertado siete millones por el 80% del pase, pero fue rechazado y nunca volvió a insistir.

La situación de Zenón dentro del plantel es delicada. Tras el Mundial de Clubes, donde fue titular en dos de tres partidos, el mediocampista mostró intención de emigrar y eso lo alejó de la consideración de Russo. En los últimos compromisos quedó fuera de las convocatorias y su última participación fue en la derrota frente a Huracán en Parque Patricios.

El correntino, de 24 años, llegó a comienzos de 2024 desde Unión de Santa Fe y rápidamente se transformó en una de las figuras del ciclo de Diego Martínez. Sin embargo, su nivel cayó después de los Juegos Olímpicos y nunca recuperó la regularidad. En total, lleva 72 partidos y 10 goles con la camiseta azul y oro.

Con el pase a Rusia frustrado y sin ofertas concretas desde Europa, todo indica que Zenón seguirá en Boca, aunque relegado en la consideración del cuerpo técnico.