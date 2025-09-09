Ingresar
El mensaje de la mesa política del Gobierno tras su primera reunión: “Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes”

La Libertad Avanza difundió la primera foto de la nueva estructura, con Milei a la cabeza. Luego tuvo lugar el segundo encuentro, con dirigentes de la provincia de Buenos Aires del PRO.

Hoy 17:03
milei reunion

El presidente Javier Milei encabezó este martes, desde las 9.30 en la Casa Rosada, las reuniones de la mesa nacional impulsada por el Gobierno tras la derrota de La Libertad Avanza en las recientes elecciones en la provincia de Buenos Aires.

El mandatario buscó retomar el diálogo con distintos sectores, mejorar el proceso de toma de decisiones en cuestiones partidarias y recuperar impulso de cara a los comicios del 26 de octubre.

La reunión estuvo presidida por Milei, la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el asesor, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el vocero, Manuel Adorni.

El segundo encuentro del día hizo foco en la provincia de Buenos Aires. Allí asistieron dirigentes del PRO bonaerense, como Christian Ritondo y Diego Santilli, y de La Libertad Avanza, como José Luis Espert y Maximiliano Bondarenko.

Sorprendidos por el anuncio, un grupo de mandatarios provinciales aclaró esta mañana que nunca fueron convocados de manera oficial y, además, lanzaron duras críticas al manejo de los funcionarios nacionales.

