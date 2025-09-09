Encontraron un cargamento con ampollas de fentanilo en la frontera con Paraguay

Fue durante un operativo que se realizó en la ciudad de Corpus. La carga, que había sido transportada en un bote a motor, está valuada en casi 500 millones de pesos.

Un patrullaje nocturno de la Prefectura Naval Argentina terminó con un fuerte golpe al narcotráfico en la ciudad de Corpus, Misiones. Los efectivos secuestraron más de 173 kilos de cocaína, 177 ampollas de fentanilo y 14 de etilefrina en un procedimiento realizado sobre la costa del río Paraná.

Todo comenzó cuando el personal de la fuerza detectó el cruce irregular de un bote a motor desde Paraguay a la altura del kilómetro 1674, en la zona conocida como Puerto Menocchio. Los efectivos vieron cómo la embarcación llegó a territorio argentino, dejó su carga y regresó rápidamente a su país de origen.

Al acercarse al lugar, los agentes encontraron doce bultos abandonados y dispersos en la costa. Tras la requisa, confirmaron que se trataba de 255 paquetes de cocaína, con un peso total que superó los 173 kilos, además de las ampollas de fentanilo, el opioide contaminado que mató a 96 personas en Argentina, y etilefrina, una sustancia potente utilizada como estimulante.

La droga y las sustancias incautadas fueron valuadas en casi 500 millones de pesos, según informaron fuentes oficiales. Tanto las ampollas de fentanilo como las etilefrina eran de 0,05 miligramos de la línea Prinosil, y tenían el rótulo del laboratorio Quimfa, radicado en Asunción, Paraguay.

En la causa intervienen la Fiscalía y el Juzgado Federal de Oberá, que ordenaron el secuestro inmediato de todo el cargamento. Las pericias sobre las sustancias quedaron a cargo de la Policía de Misiones, que trabaja para determinar cuál era el destino final de la droga.

También se investiga si se trata de un producto falsificado o efectivamente salió del laboratorio paraguayo. Esta empresa, en 2021, ya había denunciado que circulaba en el país un medicamento que llevaba su firma y que había sido clonado. El caso fue reportado ante Vigilancia Sanitaria y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).