Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 SEP 2025 | 0º
X
Policiales

Comisaría Nº 33 recuperó camioneta con pedido de secuestro y retuvo animales sin documentación

El procedimiento se realizó en el destacamento de Paso de Oscares.

Hoy 19:10
operativo secuestro

En la ciudad de Sumampa, personal de la Comisaría Comunitaria N.º 33 realizó un procedimiento durante un control vehicular rutinario en el Destacamento Policial N.º 8 de Paso de Oscares.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Volkswagen Amarok color blanco, que transportaba 17 animales caprinos sin la documentación correspondiente. Al solicitar la acreditación del rodado, constataron que la patente era apócrifa y que la numeración no coincidía con la del titular autorizado.

El vehículo fue trasladado a la dependencia policial, donde personal de Planta Verificadora confirmó que registraba pedido de secuestro por robo calificado desde mayo del 2023 en la provincia de Córdoba.

Por disposición judicial, la camioneta y los animales quedaron en calidad de secuestro preventivo hasta que se acrediten las documentaciones exigidas por ley, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el hecho.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Grooming en Roblox: denuncian que niñas fueron sumadas a un grupo de WhatsApp con contenido sexual
  2. 2. Recuperaron un teléfono celular extraviado tras un rastreo digital
  3. 3. Antonio Laje tras la victoria del peronismo en Buenos Aires: "No se quejen más cuando te maten"
  4. 4. En vivo: Argentina quiere cerrar las Eliminatorias con otra alegría ante Ecuador
  5. 5. Investigan si la beba que falleció súbitamente en el barrio Cabildo fue abusada
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT