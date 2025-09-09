Comisaría Nº 33 recuperó camioneta con pedido de secuestro y retuvo animales sin documentación

El procedimiento se realizó en el destacamento de Paso de Oscares.

Hoy 19:10

En la ciudad de Sumampa, personal de la Comisaría Comunitaria N.º 33 realizó un procedimiento durante un control vehicular rutinario en el Destacamento Policial N.º 8 de Paso de Oscares.

Los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Volkswagen Amarok color blanco, que transportaba 17 animales caprinos sin la documentación correspondiente. Al solicitar la acreditación del rodado, constataron que la patente era apócrifa y que la numeración no coincidía con la del titular autorizado.

El vehículo fue trasladado a la dependencia policial, donde personal de Planta Verificadora confirmó que registraba pedido de secuestro por robo calificado desde mayo del 2023 en la provincia de Córdoba.

Por disposición judicial, la camioneta y los animales quedaron en calidad de secuestro preventivo hasta que se acrediten las documentaciones exigidas por ley, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el hecho.