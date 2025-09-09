Diario Panorama te lleva a ver a Cesar “Banana” Pueyrredón con su show imperdible en Zambra

El reconocido cantautor llegará el sábado 27 de septiembre con un show especial. Entrá a la nota para enterarte como participar del sorteo de entradas.

Hoy 20:56

El espacio Zambra recibirá al destacado músico Cesar “Banana” Pueyrredón, quien llegará con todo su talento y un repertorio inolvidable.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La cita será el sábado 27 de septiembre, en un encuentro pensado para disfrutar de la calidez de su voz y de los clásicos que marcaron época.

Para participar del sorteo, debes entrar al Instagram de @diariopanoramasde y seguir los pasos:

Las reservas ya están disponibles al número 3853025763, con cupos limitados.