B° Campo Contreras: avanza la obra de renovación de más de 2.500 metros de alumbrado led

La intendente Norma Fuentes supervisó los trabajos que incluyen la colocación de 120 columnas, cableado aéreo y modernas luminarias, en el marco del plan de reconversión lumínica que ya alcanzó al 60% del alumbrado urbano.

Hoy 21:08

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, supervisó la colocación de 120 nuevas columnas de alumbrado público en la calle Ingenio Contreras entre la avenida Solís y la colectora norte de la Circunvalación, en el barrio Campo Contreras.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las tareas, que abarcan 2500 metros lineales de extensión, también incluyen la instalación de modernas luminarias de tecnología led, cableado aéreo y comandos en altura para evitar actos de vandalismo.

"En esta importante arteria de la zona sur, estamos desarrollando un sistema de alumbrado bilateral enfrentado, lo que mejorará notablemente las condiciones de iluminación y circulación en beneficio de todos los vecinos", remarcó la jefa comunal.

"Es una gran satisfacción poder avanzar a paso firme con el plan municipal de reconversión lumínica en cada vez más barrios de la ciudad, ya que el alumbrado público de calidad es una de las demandas más planteadas por parte de los ciudadanos", expresó.

Cabe recordar que esta gestión lleva reconvertidos 48.000 puntos luz, lo que representa casi el 60% del total del alumbrado público urbano, ubicados en avenidas, accesos, corredores y espacios verdes y de uso común; proyectando alcanzar el 70% hasta fin de año.