Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 SEP 2025 | 24º
X
Locales

B° Campo Contreras: avanza la obra de renovación de más de 2.500 metros de alumbrado led

La intendente Norma Fuentes supervisó los trabajos que incluyen la colocación de 120 columnas, cableado aéreo y modernas luminarias, en el marco del plan de reconversión lumínica que ya alcanzó al 60% del alumbrado urbano.

Hoy 21:08
Fuentes - alumbrado led

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, supervisó la colocación de 120 nuevas columnas de alumbrado público en la calle Ingenio Contreras entre la avenida Solís y la colectora norte de la Circunvalación, en el barrio Campo Contreras.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las tareas, que abarcan 2500 metros lineales de extensión, también incluyen la instalación de modernas luminarias de tecnología led, cableado aéreo y comandos en altura para evitar actos de vandalismo.

"En esta importante arteria de la zona sur, estamos desarrollando un sistema de alumbrado bilateral enfrentado, lo que mejorará notablemente las condiciones de iluminación y circulación en beneficio de todos los vecinos", remarcó la jefa comunal. 

"Es una gran satisfacción poder avanzar a paso firme con el plan municipal de reconversión lumínica en cada vez más barrios de la ciudad, ya que el alumbrado público de calidad es una de las demandas más planteadas por parte de los ciudadanos", expresó.  

Cabe recordar que esta gestión lleva reconvertidos 48.000 puntos luz, lo que representa casi el 60% del total del alumbrado público urbano, ubicados en avenidas, accesos, corredores y espacios verdes y de uso común; proyectando alcanzar el 70% hasta fin de año.

TEMAS Municipalidad de la Capital Norma Fuentes

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En vivo: Argentina quiere cerrar las Eliminatorias con otra alegría ante Ecuador
  2. 2. Recuperaron un teléfono celular extraviado tras un rastreo digital
  3. 3. Grooming en Roblox: denuncian que niñas fueron sumadas a un grupo de WhatsApp con contenido sexual
  4. 4. Antonio Laje tras la victoria del peronismo en Buenos Aires: "No se quejen más cuando te maten"
  5. 5. Investigan si la beba que falleció súbitamente en el barrio Cabildo fue abusada
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT