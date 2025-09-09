Por la repavimentación de la Av. Colón, se interrumpirá el tránsito en la intersección con calle Libertad

La calzada oeste estará cortada a partir del miércoles, mientras que la línea 112 ajustará su recorrido. Esta medida forma parte de la segunda etapa de la obra integral, que se extiende entre Alvarado y La Rioja.

Hoy 21:31

Debido a la continuidad de la obra de repavimentación de la Avenida Colón, se realizará a partir del miércoles un desvío en el cruce con calle Libertad.

Cabe mencionar que este corte se localizará sobre la calzada oeste de Avenida Colón, es decir, en el sentido norte a sur; mientras que la otra calzada de sur a norte continuará habilitada para la circulación vehicular.

Por tal motivo, la línea 112 modificará su trayecto habitual, ingresando desde Libertad por Sebastián Ávalos hasta San Martín luego seguirá por calle Santa Fe hacia Libertad nuevamente, para retomar el recorrido diario.

En este caso, se trata del segundo tramo de la obra que ejecuta la Municipalidad de la Capital de repavimentación integral de la avenida Colón de 1200 metros y va desde Alvarado a La Rioja; mientras que la primera etapa se hizo entre Lugones y Alvarado, y abarcó 1450 metros hacia ambos lados de la vía de circulación.