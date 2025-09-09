Mastantuono, el heredero de la 10 de Messi en la Selección Argentina

Ante la baja del astro rosarino y la ausencia de último momento de Thiago Almada, la joya del Real Madrid se quedó el mítico dorsal en lo que sería derrota ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias.

Hoy 22:21

La Selección Argentina tuvo una noche especial en Guayaquil por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde la noticia más resonante fue que Franco Mastantuono se adueñó de la mítica camiseta número 10, ante la ausencia de Lionel Messi y la baja de último momento de Thiago Almada por una molestia física.

El joven de 18 años, que milita en el Real Madrid, ingresó a los 17 minutos del segundo tiempo en lugar de Leandro Paredes y disputó su primer encuentro oficial con el dorsal histórico, en lo que fue apenas su tercera presentación con la Mayor tras el debut ante Chile y la titularidad frente a Venezuela en el Monumental. Aunque no logró desequilibrar en el empate frustrado, su presencia con el número soñado marca un hito simbólico en el inicio de una nueva etapa para la Albiceleste.

Mastantuono, nacido en Azul, ya había portado la 10 en amistosos de la Sub-20, aunque nunca en torneos oficiales, donde ese privilegio había recaído en Claudio “Diablito” Echeverri durante el Sudamericano 2025. Su salto a la Mayor con la camiseta más pesada no pasó desapercibido y llega acompañado por el aval de voces de peso.

En la previa a esta doble fecha, el histórico entrenador José Pekerman lo había señalado como el sucesor de Messi: “Va a marcar la historia y nos va empezando a hacer entender esta otra etapa. A lo mejor es ese del que estamos hablando: el equipo tiene que estar ordenado, pero el que nos hará ganar es éste”, dijo en diálogo con DSports Radio.

Con apenas 18 años, Franco Mastantuono recibió un voto de confianza decisivo de Lionel Scaloni y comienza a perfilarse como uno de los nombres llamados a escribir el próximo capítulo de la historia de la Selección.