Charly García firmó contrato para el lanzamiento de su colaboración con Sting

El ícono del rock argentino confirmó el acuerdo con Sony Music para estrenar un single junto al exlíder de The Police.

Hoy 22:26

Después de meses de expectativa, Charly García oficializó la noticia: lanzará una colaboración musical con Sting. El músico argentino firmó un contrato con Sony Music Argentina para concretar el estreno de este single, que promete convertirse en un acontecimiento histórico para la música internacional.

La confirmación llega siete meses después del encuentro entre ambos artistas en el backstage del Movistar Arena de Buenos Aires. Lo que en febrero parecía solo una visita afectuosa de García al show del británico, hoy se transforma en un proyecto discográfico con alcance global.

Según trascendió, la firma del contrato se realizó en un clima de satisfacción, con García entusiasmado por el resultado final del tema, que sorprendió tanto a sus fanáticos como a la industria musical.

El backstage que lo cambió todo

La primera señal de esta unión artística fue una foto publicada en redes sociales, donde se veía a Charly y Sting juntos en el camarín del cantante inglés. El posteo, acompañado apenas por una mención a Sting, despertó una oleada de reacciones: desde el músico Pedro Aznar hasta el exfutbolista Juan Pablo Sorín, pasando por miles de fanáticos que celebraron la postal.

Algunos comentarios se viralizaron por su humor: “Dios enseñándole música a Sting” y “Ojalá estén coordinando sus reencarnaciones”, fueron algunas de las frases más compartidas.

En las semanas posteriores, los equipos de ambos artistas y la discográfica comenzaron a trabajar en los detalles del proyecto, que finalmente quedó plasmado en un contrato firmado en Argentina.

Una historia que empezó en 1988

El vínculo artístico entre Charly García y Sting tiene raíces profundas. En octubre de 1988, durante el concierto de Amnistía Internacional en el estadio de River Plate, ambos compartieron escenario en un show inolvidable.

Esa noche, Sting sorprendió al público al interpretar They Dance Alone en castellano, acompañado por las Madres de Plaza de Mayo, en un gesto de apoyo a las víctimas de la dictadura argentina. Charly, por su parte, fue parte de aquel cartel que reunió a las figuras más destacadas de la música internacional.

Aquel encuentro marcó un antecedente de respeto y admiración mutua, aunque nunca se había concretado un trabajo conjunto hasta ahora.

Una colaboración con valor histórico

Más de tres décadas después, la unión entre Charly García y Sting suma una carga simbólica especial. El single que preparan no solo representa la primera producción en común de ambos artistas, sino que también rescata una relación artística nacida en un momento histórico para la Argentina.

El lanzamiento, cuyo anuncio generó gran expectativa en el público, consolida a Charly como una de las figuras centrales del rock latinoamericano, ahora en sintonía con una de las leyendas más influyentes del pop y el rock mundial.