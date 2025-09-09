Scaloni tras la derrota en Ecuador: “Es positivo que el equipo intente y dé la cara”

El entrenador argentino fue autocrítico luego de la caída de la Selección en el cierre de las Eliminatorias.

Hoy 23:39

Luego de la caída de la Selección Argentina por 1-0 ante Ecuador en Guayaquil, el entrenador Lionel Scaloni destacó la actitud de sus dirigidos y aseguró que “es positivo que el equipo intente y dé la cara”, incluso en la derrota.

El DT campeón del mundo reconoció que “el rival también juega” y admitió que por momentos les “tocó sufrir”. Con este resultado, la Albiceleste cerró las Eliminatorias Sudamericanas en la primera posición con 29 puntos, ya con la clasificación asegurada al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

En conferencia de prensa, Scaloni valoró que sus futbolistas “estuvieron siempre en partido” a pesar de la expulsión de Nicolás Otamendi en la primera etapa. “El partido estuvo complicado, había miedo de tener otra roja en el segundo tiempo”, señaló el técnico. También opinó que tras las expulsiones de Otamendi y Moisés Caicedo, “el partido se desvirtuó” y lamentó que la Selección no pudiera “concretar ni tener situaciones de gol”.

Sobre el desarrollo del encuentro, el pujatense comentó que en el complemento “se pudo haber dado algo más, pero no pudo ser” y agregó: “El equipo salió de una manera distinta a la que había jugado en la primera parte, pero no siempre se gana”.

Scaloni también elogió al rival y felicitó a Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador: “Es un buen equipo, nos puso en dificultad y viene haciendo un muy buen trabajo con una buena camada de jugadores”.

Consultado por la ausencia de Lionel Messi, el DT explicó que decidieron “no arriesgarlo” por precaución tras una lesión. Y pensando en el futuro sin Messi ni Otamendi, indicó que cuenta con “muchos jugadores con personalidad” para sostener el nivel de la Selección.

Por último, el entrenador se refirió a la camiseta número 10, que finalmente vistió Franco Mastantuono en reemplazo de Thiago Almada, quien quedó desafectado por molestias físicas. “Tiene personalidad y le gusta jugar con la pelota. Era un partido complicado porque Ecuador defendía con bloque bajo, pero es importante que sume minutos de cara al Mundial”, valoró Scaloni.