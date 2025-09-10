La furiosa reacción de Marianela Mirra cuando le preguntaron por su relación con José Alperovich

La ex Gran Hermano fue abordada por un periodista en Puerto Madero y respondió con insultos ante consultas sobre su vínculo con el exgobernador de Tucumán y los rumores de embarazo.

Hoy 00:25

Un nuevo episodio mediático tiene como protagonista a Marianela Mirra, recordada por su paso por Gran Hermano y actual pareja del exgobernador de Tucumán José Alperovich. La tucumana reaccionó con violencia verbal cuando un cronista del programa A la tarde intentó consultarle sobre su presente sentimental y las versiones de un posible embarazo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El periodista Oliver Quiroz interceptó a Mirra en el estacionamiento de un supermercado de Puerto Madero, mientras salía de la cochera del departamento que comparte con Alperovich. Con un tono cordial, le preguntó cómo se encontraba y si quería dar declaraciones.

Lejos de mostrarse predispuesta, la ex GH lo enfrentó con dureza: “¡Qué falta de respeto! ¡Salí, por favor! ¡Dejame en paz! ¡Sos un irrespetuoso!”, lanzó, visiblemente enojada.

A medida que el movilero insistía con las preguntas, Mirra elevaba el tono de su enojo:

“¡Dejen de hablar pelotudeces, no quiero aclarar nada!”, exclamó.

Cuando Quiroz mencionó los rumores de un posible hijo con Alperovich, Mirra explotó: “¡Andate a la mierda!”. Luego, ante otra consulta sobre su relación con el exgobernador, respondió tajante: “¡No te importa!”.

El cronista remarcó que las preguntas se hacían “con respeto”, pero la tucumana insistió: “Vos no tenés respeto por nada. Ni vos ni ningún periodista”.

Finalmente, al ser consultada si quería aclarar algo sobre su situación, Mirra cerró con una frase contundente: “En mi vida le aclaré nada a nadie”.

Con estas reacciones, la ex Gran Hermano dejó en claro que no tiene intención de hablar públicamente sobre su vínculo con José Alperovich, político que en los últimos años enfrentó una dura condena social y judicial tras ser acusado de abuso sexual.