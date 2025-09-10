Ingresar
El tiempo para este miércoles 10 de septiembre en Santiago del Estero: la máxima tocará los 34ºC en una jornada primaveral

Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento del sector norte, rotando al sur hacia la tarde.

Hoy 06:28

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles en Santiago del Estero una mañana con cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento del sector norte.

Hacia la tarde, cielo algo nublado, vientos rotando al sur y una temperatura máxima de 34ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el jueves la máxima tocaría los 27ºC en una jornada con vientos del sector este y cielo algo nublado.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

