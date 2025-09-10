Hilda Lizarazu lanza "Fanky" como parte de su nuevo tributo a Charly García

Grabada en vivo, y con una sólida banda, el resultado es una versión potenciada de este clásico del genial músico.

Hoy 07:27

Hilda Lizarazu presenta "Fanky", un nuevo single que será parte de su próximo disco Hilda canta Charly 2: ENMASCARANDO EL FIN.

Con un gran suceso en todo el país, Hilda Lizarazu presentó en 2024 Hilda Canta Charly. La dirección y producción del álbum estuvo a cargo de Lito Vitale.

En este 2025 el proyecto continúa presentando novedades, y trae como nuevo corte, otra extraordinaria canción de García: "Fanky". Grabada en vivo, y con una sólida banda, el resultado es una versión potenciada de este clásico. Esta será otra de las canciones que integren Enmascarando el fin, el Álbum en vivo que se grabó el 4 de Junio pasado en el Teatro Coliseo.

"Fanky", además cuenta con un video, cuyas imágenes son el registro en vivo del show de Hilda en el Teatro Coliseo. El mismo, tiene un tratamiento de post producción y de edición a cargo de la propia Hilda Lizarazu y Juan Raimondi.

Hilda Lizarazu es una multifacética artista, fotógrafa, cantante, y compositora del rock/pop Argentino. Su versatilidad vocal, combinada con un singular lenguaje corporal, e histrionismo en escena, le valieron un lugar especial en nuestro Rock. Allí tuvo un rol fundamental como responsable de los coros en bandas como Los Twist, Suéter y el mismísimo Charly García.