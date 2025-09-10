Nuevas acusaciones cruzadas en el divorcio millonario entre una tarotista y un empresario de Monte Quemado

El conflicto judicial, valuado en $150 millones, enfrenta a Adriana Nelly Barrios y Antonio Salomón ‘Cacho’ Luna con denuncias de estafa, robo, amenazas y pedidos de nulidad matrimonial, en un proceso que también avanza en sede penal.

En los tribunales de Monte Quemado, se desarrolla un proceso de divorcio con denuncias cruzadas entre Adriana Nelly Barrios, tarotista de origen salteño, y su exesposo, el empresario hotelero Antonio Salomón “Cacho” Luna.

El litigio, que según la estimación de los abogados de Barrios (Fabiola Arce y Javier Barrera Nicholson) alcanza los $150 millones, incluye acusaciones de estafa, abuso de confianza, infidelidad y violencia.

La versión de Barrios

Barrios relató que conoció a Luna hace tres años, cuando él se contactó con ella como tarotista. “Soy tarotista, tiro las cartas, y él quería información sobre una ex mujer suya santafesina. Así nació el vínculo que luego derivó en matrimonio”, indicó.

Según su testimonio, aportó parte del dinero obtenido de la venta de su casa para saldar deudas de Luna. “Desde el inicio puse mucho dinero. Él me otorgó poder total en la administración de sus bienes”, sostuvo. También denunció haber padecido hostigamiento constante durante la convivencia y aseguró que llegó a recibir amenazas con un arma.

Barrios afirma que su reclamo actual se centra en la devolución del dinero invertido y una vivienda para habitar. “No me voy a ir de Santiago y aguantaré el tiempo que se necesite”, declaró.

La mujer también rechazó la acusación de robo contra su nieto, a quien Luna señala como responsable de sustracciones en el hotel y en la vivienda. “Mi nieto vino a acompañarme porque me encontraba sola. Es imposible que haya tomado algo que no le pertenecía”, expresó.

La versión de Luna

Por su parte, Luna, representado por el abogado Francisco Cavallotti, presentó una denuncia por “estafa” y solicitó la nulidad del matrimonio. Asegura que Barrios y sus familiares le sustrajeron bienes y dinero, entre ellos U$S 3.300, documentos, equipos eléctricos y ropa de cama hotelera.

El empresario sostiene que estas acciones derivaron en la quiebra de sus cuentas bancarias y afectaron gravemente a sus negocios. En su presentación, pidió además el embargo preventivo de los bienes de Barrios y una restricción perimetral para proteger su integridad.

La disputa también está bajo investigación penal. La Seccional 22 cuenta con material en video que podría ser clave para esclarecer los hechos denunciados por ambas partes.

Mientras Barrios insiste en que solo busca recuperar lo que aportó en la relación, Luna sostiene que fue víctima de estafa y robo. El caso continúa en la Justicia, en un escenario donde las versiones resultan irreconciliables.