Cuatro detenidos por secuestro y lesiones: lo subieron a una camioneta y lo llevaron para seguir golpeándolo

Denunció que lo metieron en un vehículo y lo molieron a golpes. Los procedimientos estuvieron a cargo de la PDI y de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe.

Hoy 07:45

La Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, realizaron este martes una serie de allanamientos en Rosario, en el marco de una investigación por un hecho de privación ilegítima de la libertad y lesiones ocurrido el 8 de agosto.

La pesquisa, bajo la órbita de la Fiscalía de Investigación y Juicio Nº 2 del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del fiscal Ramiro González Raggio, se inició tras la denuncia de la víctima.

Un hombre afirmó haber sido interceptado en la vía pública por tres sujetos que lo agredieron físicamente, lo obligaron a subir a una camioneta bajo amenazas de muerte y lo trasladaron a un taller mecánico, donde continuaron golpeándolo hasta que logró huir y pedir auxilio.

La víctima se encontraba en una esquina del barrio Triángulo y Moderno cuando tres hombres descendieron de una camioneta y comenzaron a darle golpes de puño y con un caño de hierro.

Luego, lo obligaron a subir al vehículo y lo trasladaron a un taller mecánico, donde continuaron golpeándolo hasta que consiguió escapar. Pudo pedir ayuda a un familiar y fue trasladado al hospital Centenario.

Con las pruebas reunidas y las tareas investigativas de la Brigada Operativa de la PDI Distrito Rosario, la Justicia ordenó cuatro allanamientos en distintos domicilios: Parker Martínez al 2400, Matienzo al 3200, avenida 1907 sin catastral visible y la intersección de Matienzo y Dean Funes.

Durante los procedimientos fueron detenidas cuatro personas identificadas como Ángel Alexis C. (38), Andrea Sofía M. (35), Juan Pablo O. (27) y Matías C. (22), quienes quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.

En los operativos, en los que colaboraron el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), el Grupo de Acción Táctica (GAT) y el Grupo de Irrupción de Respuesta Inmediata (GIRI) de la Unidad Regional II, se secuestraron un automóvil, seis teléfonos móviles, un rifle de aire comprimido calibre 22 y otros elementos de interés para la causa.